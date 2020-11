Cagliari, alla guida senza patente e oltre l’orario consentito: denunciato

Stamattina a Cagliari i carabinieri della Sezione Radiomobile della locale Compagnia, a conclusione di alcuni accertamenti, hanno denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari, per guida senza patente, un 40enne disoccupato, gravato da precedenti denunce.

Questi, attorno alle ore 2,35 di stanotte è stato fermato per un controllo in via Pepe mentre si trovava alla guida della propria Smart. I militari hanno appreso da una semplice verifica al terminale che l’uomo risultava essere sprovvisto di patente, che d’altra parte non aveva potuto esibire, in quanto revocata con provvedimento prefettizio nel giugno del 2017. Si è anche registrata l’aggravante della recidiva in quanto l’uomo era già stato sanzionato per il medesimo motivo il 30 novembre del 2019. Naturalmente non gli si poteva negare neppure la sanzione amministrativa pecuniaria da 400 euro per aver circolato in orario notturno in spregio delle normative anticovid.

Quasi contemporaneamente a Selargius, i carabinieri della Stazione di Sant’Avendrace, hanno eseguito un controllo intorno alle 5 presso l’abitazione di una loro vecchia conoscenza, un 45enne sottoposto alla misura restrittiva cautelare dell’obbligo di dimora. Non avendolo trovato a casa, in violazione delle prescrizioni a lui imposte dalla Magistratura, in particolare del divieto di allontanarsi dalla propria abitazione, lo hanno denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari per inosservanza di un provvedimento dell’autorità. È verosimile che possano intervenire nei suoi confronti provvedimenti più restrittivi, vista la scarsa cura con la quel l’uomo ha dato seguito al provvedimento adottato nei suoi confronti.