Cagliari, alla guida sempre più ubriachi: ritirate altre 3 patenti nella notte.

Nella notte tra venerdì 10 e sabato 11 giugno la Polizia Locale di Cagliari ha effettuato controlli mirati a verificare la guida in stato di alterazione dovuto all’assunzione di alcol. Tali verifiche hanno portato gli agenti ad accertare diverse guide in stato di ebbrezza alcolica e a ritirare 3 patenti di guida. In particolare un conducente è stato sorpreso a circolare con un tasso alcolemico 4 volte superiore a quello consentito. I conducenti sorpresi alla guida in stato di ebbrezza alcolica saranno denunciati all’autorità giudiziaria.

Nella stessa notte si sono verificati 4 sinistri stradali con feriti e per alcuni dei conducenti si è in attesa degli accertamenti disposti per accertare le condizioni psicofisiche alla guida.