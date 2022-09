Cagliari, alla Fiera un’arena coperta per concerti e show: “Arriveranno anche artisti internazionali”

Cagliari ritorna ad avere un’arena per i concerti e i grandi eventi. Dove? Nel padiglione E della Fiera: qualche ora fa è stato firmato l’accordo tra l’ente fieristico e il privato, la Oltre Consulting srl. Sarà realizzata un’arena, totalmente coperta, che potrà ospitare sino a 4200 persone. Il primo grande evento è previsto la notte di Halloween, con la presenza, ancora da definire, di artisti e musicisti nazionali. Il progetto dell’Opera Music Forum è ambizioso, ed è frutto di un accordo che, carte alla mano, al momento è valido sino a marzo 2023, ma che potrà essere rinnovato. Il capoluogo sardo ritrova, quindi, uno spazio per i concerti proprio nel polo fieristico, dopo anni di silenzio e crisi, anche legata al Covid. Si tratta di un vero e proprio ritorno della musica e dei concertoni: proprio l’area del padiglione E, in passato, ha ospitato le esibizioni di artisti del calibro di Vasco Rossi, Laura Pausini e Marco Carta.

“Stiamo uscendo da due anni di chiusure forzate e limitazioni, è arrivato il momento di riprendere in mano la programmazione”, spiega il presidente dell’Ente Fiera, Gianluigi Molinari. “Abbiamo sposato il progetto che ci è stato proposto perchè è molto interessante, per noi e per tutta la città di Cagliari. Il padiglione E diventerà un’arena, un hangar sempre addobbato e con tutta la strumentazione utile allo svolgimento di eventi. Ne sono previsti due al mese, presto avremo il calendario definitivo. Servono iniziative simili per rilanciare ancora di più tutto il polo fieristico”. Non solo concerti e show: “Nei giorni in cui non ci saranno le esibizioni di musicisti nazionali e internazionali, tutta l’arena sarà a disposizione di chi vorrà organizzare altri eventi”. Dalla società che ha stretto l’accordo con la Fiera spiegano che “la mission del nuovo Music Forum è quello di aprire le porte a tutti i produttori di eventi, sardi e non, offrendo loro uno spazio di 5000 metri quadri unico e pronto all’uso in cui poter realizzare il proprio spettacolo, riuscendo quindi a colmare un vuoto di spazi indoor destinati a finalità artistiche nell’Isola. L’Opera Music Forum produrrà eventi nel periodo ottobre-marzo, il padiglione verrà dotato di tutte le migliori attrezzature audio-video e sarà allestito in modo da poter ospitare sia eventi in piedi che seduti. L’obbiettivo dunque è quello di dotare la Città Metropolitana di Cagliari di uno spazio dedicato all’intrattenimento e di metterlo a disposizione dell’intera collettività, al pari di ciò che anni accade in grandi città come Milano, Bologna, Napoli, Roma. Il primo spettacolo il 31 ottobre 2022 con la produzione artistica Halloween Sardinia Festival”.