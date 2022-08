Cagliari, Alice canta le migliori canzoni di Battiato: concerto magico domenica all’Arena di piazza Nazzari

A poco più di un anno dalla morte di Franco Battiato (18 maggio 2021), la sua grande amica e collaboratrice Alice arriva a Cagliari, domenica 28 agosto, protagonista di una grande e raffinata notte di musica organizzata da Sardegna Concerti e in scena sul palco dell’Arena Spettacoli di Piazza Nazzari a Cagliari. Accompagnata dal maestro Carlo Guaitoli al pianoforte, Alice omaggia l’indimenticato artista siciliano ripercorrendo una scaletta di successi storici forte del successo ottenuto questa estate in Sardegna in occasione del festival La Notte dei Poeti al Teatro Romano di Nora, e dei concerti al Parco dei Suoni di Riola Sardo ed Alghero.

Un’amicizia e un sodalizio fatto di grande eleganza e sobrietà, quello tra Alice e Battiato, una musica colta e ricercata per una delle collaborazioni più vincenti della storia della musica italiana. Nome d’arte di Carla Bissi, Alice è una delle cantautrici più note ed amate dal grande pubblico. La canzone “Per Elisa” scritta insieme a Battiato e al violinista compositore Giusto Pio, con cui vinse il Festival di Sanremo nel 1981, si impose nelle hit parade nazionali e internazionali.

“Il compositore e autore che sento più vicino e affine, non solo musicalmente, è sicuramente Franco Battiato e da molto tempo, nei vari progetti live e discografici canto le sue canzoni, quelle a cui sento di poter aderire pienamente – ha dichiarato recentemente l’artista -. Interpreto canzoni che appartengono ai suoi diversi periodi compositivi, alcune mai cantate prima d’ora e altre che abbiamo cantato insieme per la prima volta nel 2016, nel Tour Battiato e Alice. E poi non potrò fare a meno di una breve incursione anche nelle sue cosiddette canzoni mistiche, senza dimenticare quelle nate dalle nostre numerose collaborazioni a partire dal 1980, i nostri duetti oserei dire storici e anche i brani che Franco ha scritto più recentemente per me”.