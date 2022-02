Cagliari, alcol a 9 ragazzini sotto i 16 anni: denunciati i titolari di due attività alla Marina

Cagliari, controlli della polizia finalizzati alla “Malamovida”.

Durante la notte la Polizia, nel corso di mirati servizi predisposti a seguito delle decisioni assunte in sede di Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica presieduto dal Signor Prefetto di Cagliari per il rafforzamento dei servizi di controllo finalizzati alla malamovida, ha proceduto al controllo di alcuni locali pubblici nel quartiere Marina. L’esito di tale attività ha consentito di accertare, in particolare in due locali, la somministrazione di alcool a 9 minorenni di cui 8 infrasedicenni. Durante la notte i giovani sono stati riaffidati ai propri genitori mentre i titolari saranno denunciati all’AG ai sensi l’art. 689 del CP (Somministrazione di bevande alcoliche a minori).

L’attività è stata accompagnata da un rafforzamento dei servizi del controllo del territorio ai fini preventivi vista la presenza di migliaia di giovani presenti nelle vie del centro cittadino nelle ore serali e notturne.

Tali controlli saranno attuati anche nelle prossime settimane al fine di prevenire, anche con attività sanzionatoria, comportamenti che possono sfociare nell’illegalità.