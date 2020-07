Cagliari, alberi pericolanti sulle mura di Castello: paura in viale Regina Elena

Alberi pericolanti tra quartiere di Castello e le mura di viale Regina Elena, i Vigili del Fuoco intervengono per la messa in sicurezza. Intervento dei Vigili del Fuoco nella mattinata di oggi per la messa in sicurezza di alcuni alberi secchi e pericolanti in un’area nei pressi tra il quartiere di Castello e le mura sovrastanti

l viale Regina Elena.

Alberi e rami secchi rischiavano di cadere su viale Regina e compromettere la sicurezza stradale e dei passanti.

La sala operativa 115 del Comando ha inviato sul posto la squadra di pronto intervento di terra “4A” del distaccamento cittadino portuale di Cagliari e una squadra del nucleo SAF (Speleo alpino fluviale) della sede centrale di viale Marconi, dove gli operatori VVF con attrezzature e tecniche speleo si sono calati per giungere su un punto critico difficile da raggiungere,

provvedendo al taglio e alla rimozione dei rami e alberi pericolanti, mettendo in sicurezza l’area.

L’intervento si è protratto per tutta la mattinata. Sul posto anche gli agenti della Polizia Locale di Cagliari per la viabilità.