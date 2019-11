Esplode a Cagliari l’“albergomania”: in arrivo un nuovo hotel in via Manno

Una vera e propria pioggia di alberghi quella in arrivo in città. Un fenomeno completamente nuovo per il capoluogo che da sempre lamenta fame di posti letto per l’accoglienza turistica. E ora, complice forse l’ipotesi di un futuro per Cagliari come home port crocieristico, i progetti per l’apertura di nuovi hotel spuntano come funghi. L’ultima struttura ricettiva programmata in pieno centro riguarda via Manno, all’angolo con via Spano, nella strada storica dello shopping cittadino. L’idea, tradotta in carte spedite al Comune di Cagliari, è di Sardegna in miniatura (l’azienda di Tuili che accoglie i turisti nel parco dove vengono riprodotti in scala i monumenti dell’Isola) che ha chiesto i permessi per il recupero di un immobile da convertire in hotel.

“Sarà una via di mezzo tra un albergo vero e proprio e un B&b”, spiega Pierangelo Cadoni, di Sardegna in miniatura, “sono tanti gli investimenti in programma alla Marina e in centro a Cagliari. Ma più ce ne sono meglio è per tutti. Del resto il centro storico del capoluogo ha vissuto in questi anni una riqualificazione i cui risultati sono sotto gli occhi di tutti. Basta osservare il corso, ma anche via Manno e via Garibaldi”

A brevissimo aprirà l’urban resort di palazzo Doglio e l’hotel Carlo Felice davanti a piazza Yenne. E potrebbe essere vicina anche l’apertura dell’hotel di palazzo Tirso davanti a piazza Deffenu e al porto. E presto sarà il turno di altri alberghi che sorgeranno in due immobili dismessi dal Comune nel largo Carlo Felice (palazzo Accardo) e all’angolo tra via Baylle e via Mercato Vecchio alla Marina. In più altre strutture ricettive di pregio nasceranno alla Scala di Ferro (viale Regina Margherita), alla Fiera, nel futuro stadio Sant’Elia e nel vecchio ospedale Marino del Poetto.