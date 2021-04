Cagliari, albergatori furiosi contro il Comune: “Siamo in crisi, no alla tassa sui turisti”

“Non partiamo prima del 2023 e apriamo un tavolo tecnico prima dell’applicazione della tassa di soggiorno a Cagliari”.

Queste le richieste del presidente di Federalberghi Sud Sardegna Fausto Mura che lo scorso venerdì è stato accolto dal sindaco di Cagliari Paolo Truzzu per parlare della tassa di soggiorno che arriverà anche a Cagliari. Mura ha ribadito la contrarietà all’imposta in un momento di grandissima crisi del comparto turistico cittadino.