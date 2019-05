Cagliari, alba di paura a Is Mirrionis: grosso pino crolla e travolge alcune auto

Un grosso pino è crollato, poco dopo l’alba, in via Monsignor Piovella, nel rione cagliaritano di Is Mirrionis. Per motivi ancora da chiarire, l’albero ai è letteralmente sradicato dal terreno, finendo sopra alcune automobili parcheggiate. Durante il crollo ha anche travolto altri due alberi più piccoli. Fortunatamente, in quel momento non stava passando nessuno sul marciapiede. Come si vede nella foto di Dietrich Steinmetz, il pino è finito sopra un paio di vetture. Il boato legato al crollo è stato sentito in tutta la strada, e in molti si sono affacciati alla finestra per capire cosa fosse successo.

I Vigili del Fuoco sono già in azione per “liberare” la strada dal grosso albero e dagli due, colpiti in una sorta di effetto domino. Coinvolta anche la linea elettrica del filobus.

Sul posto anche la polizia municipale.