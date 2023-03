Cagliari, al volante di una Smart colpisce un’auto e scappa: “Sei stato beccato dalle telecamere”

Ha svoltato da via Goldoni e, prima ancora di essere con tutte e quattro le ruote in piazza Giovanni XXIII, ha preso in pieno una Renault Capture parcheggiata a pochi metri dall’incrocio. Ha rallentato, poi, per qualche secondo, e se n’è andato come se non fosse successo nulla. Un balordo al volante di una Smart, però, non ha fatto i conti con le telecamere di un bar della piazza, che hanno ripreso ogni singolo istante dello schianto. Il padrone dell’auto danneggiata è Michele Cipollina, commesso di 48 anni: “Era domenica, verso le 21:30. L’auto fuggita è una Smart di colore grigio. Il carrozziere ha già visto la mia macchina, i danni si aggirano tra i 2500 e i tremila euro”, racconta l’uomo. Parte del paraurti, se non addirittura tutto, va sostituito, e c’è da rimettere anche uno dei fanali. Al momento dello schianto c’era un uomo, a pochi metri di distanza, più qualche altra persona alla vicina fermata dei pullman.

Cipollina è alla caccia di altre telecamere: “L’automobilista è obbligatoriamente passato per tutta via Goldoni, è a senso unico. Cerco chi possa aiutarmi, magari chi si sia segnato la targa della Smart. I danni sono notevoli, purtroppo: il mio numero è +393478582443 e la mia email è [email protected]”.