Cagliari, al via la Festa del Gusto internazionale: da oggi alle 18 sino a domenica in piazza Giovanni

Torna nel centro di Cagliari, in una delle piazze più amate dai cagliaritani la “Festa del gusto internazionale”, un’occasione unica per passeggiare al centro della nostra città degustando il meglio della cucina sarda, italiana e internazionale in formato cibo da strada. Il tutto con le massime misure di sicurezza anti-Covid, a proposito, ricordate di portare con voi la mascherina!

E allora pronti ad immergervi in un’atmosfera densa di fumo di griglia? Si va dai 20 metri quadri di carne grigliata argentina al tipico maialetto sardo, dalla porchetta romana alla picanha brasiliana, dalle focacce liguri alle sfogliatine pugliesi, dalla frittura mista alle cozze, dalla pasticceria napoletana a torroni e croccanti Sicilia. Ecco i principali piatti in degustazione:

✅SARDEGNA: maialetto arrosto, hamburger di pecora (brebeiburger), arrosticini di pecora sarda, calamari fritti;

✅SICILIA: cannoli siciliani, arancini, pasta di mandorle, torroni e croccanti etc;

✅LIGURIA: pasta al pesto pasta di mare, focacce liguri, paranza, etc;

✅LAZIO: l’Osteria romana con porchetta romana, carciofo alla giudea, pasta alla amatriciana pasta cacio e pepe, fritti misti;

✅ABRUZZO: arrosticini tipici abruzzesi;

✅PUGLIA: panzerotti gourmet ripieni e misti;

✅CAMPANIA: pasticceria tipica e sfogliatelle;

✅BELGIO: waffel al cioccolato e dolci misti;

✅ARGENTINA: asado argentino e 20 metri quadri di grigliate (foto sotto);

✅BRASILE: picanha;

✅CUBA: cocktail vari.

Le ricette sono internazionali come gli ospiti della festa del gusto (tutti vivono e lavorano in Italia da anni), ma le materie prime sono in larga parte locali non per nulla siamo a pochi metri dal mercato di San Benedetto!

MISURE PREVENZIONE SANITARIA :

– Ingresso contingentato all’area della festa, telecamere a infrarossi che trasmettono direttamente nella sala regia dell’evento i dati aggiornati in tempo reale degli ingressi e dei presenti

– Mascherina sempre con se

– Termoscanner per misurare la temperatura (sempre all’ingresso),

– Detergente per sanificare le mani all’ingresso e presso ogni stand,

– Uno staff appositamente formato per informare le persone sulle regole anticovid e vigilare che non si creino assembramenti.

Cagliari e lo street food vi aspettano per 3 serate lvenerdì, sabato e domenica, si inizia alle ore 18:00!

Organizzazione Staff Invitas e con il patrocinio del comune di Cagliari