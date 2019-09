Cagliari, al via i nuovi corsi di lingua e cultura giapponese

Sabato 14 settembre, alle 17.30, presso la sala Maria Carta dell’E.r.s.u. di via Trentino a Cagliari, si terrà la presentazione e le iscrizioni ai corsi di lingua giapponese per “principianti assoluti”, un secondo corso per “principianti” con conoscenza di base ed un terzo corso “elementare”.

I corsi, tenuti dall’orientalista Mauro Anni da settembre sino al raggiungimento delle 30 ore totali per ciascun corso e realizzato dall’associazione di cultura tradizionale giapponese Aikikai Karalis, accreditata all’Ente Regionale per il diritto allo Studio Universitario di Cagliari, si svolgerà tutti i sabati pomeriggio: dalle 16.40 alle 17.40 il corso per “principianti assoluti”, dalle 17.50 alle 18.50 il corso per “principianti” e dalle 19.00 alle 20.00 il corso “elementare”.

Per potersi iscrivere è sufficiente presentarsi, appunto, sabato 14 settembre alle 17.30 presso la sala Maria Carta (fianco mensa universitaria).

Durante l’appuntamento, il docente esporrà brevemente il piano didattico dei corsi e sarà disponibile per maggiori delucidazioni. Per le iscrizioni saranno prese in considerazione solo le prime 30 richieste, per corso, pervenute in ordine cronologico. Per poter aderire ai corsi per “principianti” ed “elementare” è necessario aver già affrontato un corso di preparazione di base di lingua giapponese.

È previsto lo sconto del 30% sulla quota agli studenti universitari dell’Ateneo cagliaritano regolarmente iscritti (si prega di portare con sé l’autocertificazione dell’iscrizione all’Università degli Studi di Cagliari, scaricabile dal sito https://webstudenti.unica.it/esse3/Home.do).

Eventuali variazioni di orari saranno segnalate di volta in volta tramite comunicazione orale e/o scritta (e-mail).

Alla fine del corso è previsto il rilascio di un attestato di frequenza.