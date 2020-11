Cagliari, al Santissima Trinità un complesso intervento al pancreas: quando la sanità sarda funziona

Oggi un altro piccolo miracolo nell’ospedale Covid Santissima Trinità di Cagliari. Grazie alla faticosa sinergia tra il direttore sanitario Marracini, il capo dipartimento dell’area chirurgica Sechi e il primario dell’anestesia Rotigni oggi è stato eseguito un complesso intervento di chirurgia oncologica pancreatica. La chirurgia pancreatica è particolarmente complessa e viene effettuata in pochi centri in tutta Italia. I tumori del pancreas devono essere trattati tempestivamente per poter auspicare a una guarigione. Il chirurgo operante, il dr. Antonello De Serra, ha effettuato il complesso intervento coadiuvato da un’ anestesista, la dott.ssa Onorato, ormai in pensione ma tornata per dare supporto in questo periodo di grande difficoltà per la sanità. Il reparto di Chirurgia del presidio si conferma un punto di riferimento oncologico di tutta l’isola anche in questo periodo.