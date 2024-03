Cagliari, al Brotzu con le offerte del cuore monitor per i piccoli ricoverati

Da Desulo al Brotzu per donare le offerte raccolte con la partita del Cuore: un contributo per l’acquisto di monitor e attrezzature per bambini della pediatria. Il gran cuore di centinaia di persone ha permesso il generoso atto che si è concretizzato questa mattina al nosocomio cagliaritano: qualche settimana fa, nel centro del nuorese, si è disputata una partita di calcio con le vecchie glorie del Cagliari Calcio e tanti altri partecipanti. Il ricavato servirà per aggiungere apparecchiature al reparto di pediatria. A darme comunicazione è stato Giorgio Garau del Brotzu: “Stamattina il Sindaco di Desulo Giovanni Melis, l’assessore ai servizi sociali Stefania Frongia Fais, l’assessore ai lavori pubblici Roberto Mannu e il rappresentante della Solidarietà Nannino Fadda ricevuti dal primario della Pediatra del Brotzu Dottor Zanda e dal sottoscritto, hanno donato per la partita di calcio effettuata a Desulo un contributo per l’acquisto di monitor e attrezzature per bambini della pediatria. Aver fatto un simile gesto rende felici. Quanto è bello fare un regalo e vedere lo stupore, la felicità, la gratitudine negli occhi di chi lo riceve. È un gesto che tutti noi possiamo fare, dobbiamo fare, offrire qualcosa senza chiedere niente in cambio è la forma più vera di felicità”.

Un gesto degno di nota che ha riempito il cuore anche di chi lo ha compiuto: “Le vie della solidarietà si incrociano. Fortunati crocevia dove si incontrano persone straordinarie. Una di queste è Giorgio Garau che col suo impegno ha attivato una straordinaria macchina a favore del prossimo. E in questo crossroad – spiega il sindaco di Desulo – si sono incontrati storici calciatori, l’associazione la Solidarietà, L’Avis di Desulo, la Lilt di Desulo, tante persone e noi amministratori. Con la collaborazione della Polisportiva Gennargentu, dei calciatori della zona è nata la partita del cuore. E grazie alle offerte raccolte oggi siamo stati ospitati al Brotzu”.