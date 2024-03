Cagliari, ai profughi ucraini le case confiscate alla criminalità organizzata

Cagliari, quattro appartamenti sequestrati alla criminalità organizzata saranno destinati all’accoglienza dei profughi ucraini. La decisione è del Comune di Cagliari che ha destinato alla Prefettura alloggi cittadini (a Pirri e in centro) confiscati alla malavita.

Gli immobili, acquisti dal patrimonio comunale qualche anno fa, erano stati assegnati al servizio Politiche Sociali per alcuni progetti che però non sono mai stati avviati in quanto, nel marzo 2022, la Prefettura di Cagliari manifestò l’interesse di destinarli per l’accoglienza dei profughi provenienti dall’Ucraina, devastata a cuasa del conflitto in corso con la Russia

Tuttavia soltanto qualche mese fa la Prefettura ha confermato l’interesse all’utilizzo immediato degli alloggi per l’accoglienza, chiedendo temporaneamente l’uso al Comune. E ora gli appartamento potranno ospitare in condizioni migliori i profughi ucraini che si trovano in città.