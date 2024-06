Cagliari, “aggressione omofoba” al Poetto nel giorno del Pride: pestato il medico Andrea Corona

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Aggressione omofoba al Poetto. Proprio nel giorno in cui si è svolto il Sardegna Pride. Stanotte all’esterno del chiosco Il Fico d’India il noto chirurgo estetico cagliaritano Andrea Corona è stato aggredito con calci e pugni da uno sconosciuto che avrebbe anche minacciato la vittima di morte. Secondo il medico, soccorso da un’ambulanza del 118 intervenuta sul lungomare, alla base dell’aggressione c’è l’omofobia.

E’ stato lo stesso Corona a raccontare la vicenda con una storia su Instagram. “Mi trovo al Fico d’India e sono stato appena aggredito a pugni e calci da uno sconosciuto. Questo è l’unico modo che ho per far capire cos’è successo. I carabinieri mi rispondono che l’aggressore non è qua e che non possono fare nulla. Omofobia. Quando mi chiedono se ancora esista questa è la risposta: sono stato aggredito e minacciato di morte”.

Corona torna a casa sconvolto. “Siamo scappati”, aggiunge, “per paura che questa persona col coltello tornasse a uccidermi sono tornato a casa. Uno vorrebbe che nel 2024 queste cose non succedessero mai, riflettiamo su quello che sta avvenendo. Dobbiamo sensibilizzare la istituzioni, Le forze dell’ordine mi hanno detto di tornare a casa da solo. Ma io ho paura per persone come me che possono essere ammazzate in estrema solitudine e sofferenza. Sono terrorizzato. Il mio è un grido disperazione”.