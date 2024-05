Cagliari, agenti implacabili sotto il Bastione: multate due Ferrari per divieto di sosta (VIDEO)

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Hanno attirato l’attenzione di passanti e turisti, ma anche quella di una pattuglia di agenti della polizia Locale di Cagliari, impegnati in un controllo del territorio. Due Ferrari, palesemente parcheggiate in sosta vietata in piazza Costituzione, sotto il Bastione, avranno fatto sicuramente fare un figurone ai legittimi proprietari che, però, ora dovranno pagare ben quarantadue euro a testa per sosta non regolamentata. Nel video, diventato virale sui social e sulle chat di WhatsApp e Telegram, si vede uno degli agenti che, dopo aver tirato fuori il blocchetto, lascia la copia della multa sotto entrambi i tergicristalli. Nessuno sconto o “occhio chiuso”: la sanzione prevista, se le tabelle non sono state aggiornate, è di quarantadue euro. A testa, ovviamente. Una cifra che i padroni delle due Ferrari difficilmente avranno difficoltà a pagare.

Il video dell’intervento è diventato virale sulle chat Whatsapp e Telegram, oltre che su TikTok. Chi l’ha pubblicato ha ottenuto già oltre trentacinquemila visualizzazioni.