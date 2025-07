Un post drammatico, parole cariche di dolore e accuse pesantissime. Poi il silenzio. A Cagliari cresce la preoccupazione per Roberto C., agente immobiliare di una nota agenzia, che da ore non dà più notizie dopo aver pubblicato un lungo messaggio sui social. “Non risponde da subito dopo il messaggio”, riferisce l’avvocato Gianfranco Piscitelli, noto per il suo impegno in casi di persone scomparse e vicende delicate di cronaca. “Sono stati avvisati i carabinieri. Ho una marea di amici in comune che mi stanno scrivendo e chiamando preoccupati. Lo stanno cercando tutti. I carabinieri mi confermano che hanno ricevuto la segnalazione”.

Una valanga di commenti si è riversata sotto il post, con messaggi di speranza, sostegno e preoccupazione. Le forze dell’ordine sono state informate e le ricerche sono in corso. L’intera comunità resta col fiato sospeso, nella speranza che l’uomo sia al più presto ritrovato.