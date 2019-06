Cagliari, Adolfo Musini ammazzato a colpi di cesoia per poche centinaia di euro

È stato fermato a tempo di record e, man mano che i carabinieri lo mettevano davanti alla realtà delle prove, ha pian piano vuotato il sacco. Eugenio Corona, 40enne cagliaritano disoccupato e pregiudicato, è lui ad aver colpito mortalmente alla testa, con un paio di cesoie, l’88enne Adolfo Musini. Entrambi residenti in piazza Valsassina, le loro abitazioni distavano pochi metri. Stando agli elementi sinora raccolti, prende sempre più piede la ricostruzione di una rapina finita in tragedia. A ripercorrere le orribili sequenze dell’omicidio di un anziano benvoluto da tutti, sono proprio i carabinieri: “Per ora Corona è stato fermato con l’accusa di omicidio. Si può dire che abbia ammesso le colpe, ma le indagini sono ancora in corso”. Il 40enne “ha rubato alcune centinaia di euro dall’abitazione. È riuscito ad entrare in casa da una finestra dopo essersi arrampicato su un tubo”. Sorpreso, ovviamente, dall’intrusione, Adolfo Musini si è difeso in tutti i modi: “C’era sangue in tutte le stanze della casa, il che fa pensare che sia nata una colluttazione tra i due”. I carabinieri stanno indagando anche su un altro uomo, che avrebbe “coperto” l’assassino: “È stato a casa sua per almeno una notte, e lì si è tolto i pantaloni e le scarpe sporchi di sangue e si è vestito con abiti nuovi”, spiega il comandante del nucleo investigativo Michele Lastella.

“Eugenio Corona ha ammesso di aver colpito alla testa, con le cesoie, l’anziano, dicendo che in quel momento si trovava sotto l’effetto di stupefacenti. È entrato nell’abitazione da una finestra che affaccia sulla via Lucania e, dopo l’omicidio, è uscito dalla porta principale. Stiamo ancora svolgendo delle indagini su tutta una serie di aspetti”, informa il comandante della compagnia dei carabinieri di Cagliari, Ivan Giorno. C’è ancora da capire se Corona sia anche il responsabile dell’accoltellamento di un 63enne, stanotte, in via Podgora, e se abbia avuto dei complici per il furto, finito nel sangue, compiuto nell’appartamento di Adolfo Musini. Ulteriori sviluppi potrebbero già arrivare nelle prossime ore.