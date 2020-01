Cagliari, adesso è ufficiale: Alberto Paloschi in rossoblù sino a giugno

Gli ultimi colpi del calciomercato “regalano” un nuovo attaccante al Cagliari. Alberto Paloschi vestirà la maglia rossoblù sino alla fine della stagione. La formula è quella del prestito, da settembre il calciatore tornerà alla Spal. Trent’anni, cresciuto nelle giovanili del Milan, ha anche giocato con l’Under 21 e ha già realizzato, anche in serie A, decine di reti. E, per un Paloschi che arriva, c’è un Cerri che se ne va, seppur momentaneamente, dall’Isola: il giocatore vestirà infetti la maglia della Spal per tutto il girone di ritorno. Anche Lucas Castro vestirà la maglia della squadra di Ferrara, la formula è quella del prestito con l’obbligo di riscatto. Il centrocampista argentino lascia l’Isola con all’attivo 30 gare e 3 gol.