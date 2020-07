Cagliari, addio file: da oggi negli uffici postali il turno si prenota con Whatsapp

In 6 Uffici postali di Cagliari da oggi è possibile prenotare il proprio turno allo sportello tramite WhatsApp direttamente dal proprio cellulare. Sono quelli di Cagliari Centro (piazza del Carmine), Cagliari 6 (via Tola), Cagliari 7 (via della Pineta), Cagliari 10 (via San Benedetto), Cagliari 12 (via Biasi) e Pirri.

Richiedere il ticket elettronico con WhatsApp è molto semplice. Dopo aver memorizzato sul proprio smartphone il numero 3715003715, il cliente dovrà avviare una chat digitando qualsiasi testo al quale Poste Italiane risponderà in automatico proponendo alcune opzioni, tra queste la prenotazione del ticket. A quel punto, digitando Comune, indirizzo e numero civico di riferimento, al cliente sarà proposto l’Ufficio Postale più vicino con l’indicazione del primo appuntamento disponibile per la prenotazione, se il cliente accetta, la prenotazione sarà inoltrata in automatico mostrando sul display del cliente il relativo codice.

L’innovativo sistema di prenotazione si aggiunge ai diversi metodi di prenotazione “a distanza” che Poste Italiane mette a disposizione della clientela già da diversi anni. Per gli uffici di Cagliari sopra elencati e per ulteriori 16 della città metropolitana (Assemini Centro, Capoterra, Elmas, Monserrato, Quartu Sant’Elena Centro, Quartu Sant’Elena 2 – via Verdi, Selargius, Selargius su Planu e Sinnai) e del Sud Sardegna (Carbonia Centro, Iglesias Centro, Portoscuso, Samassi, San Gavino Monreale, Sanluri e Sant’Antioco) infatti, è anche possibile ottenere un “ticket elettronico” e prenotare il proprio turno allo sportello da remoto direttamente da smartphone e tablet tramite l’app “Ufficio Postale” oppure da pc sul sito poste.it, senza la necessità di registrarsi. Il sistema, prevede la scelta dell’orario sia per il giorno corrente sia per quello successivo.