Cagliari, addio allo sterrato di via Castiglione: in arrivo un parcheggio con giardino e area giochi

Addio lo sterrato di via Castiglione. Al suo posto un parcheggio attrezzato e un’area verde. L’idea è stata messa nero su bianco dalla giunta Truzzu che, poco prima di Natale, ha dato il via libera al progetto preliminare.

Lo sterrato (circa 4 mila mq, un parcheggio selvaggio ricco di erbacce che causa alle polveri e fango nei periodi di pioggia) si trova tra le vie Castiglione, Copernico, Bandello e Stampa. La finalità dell’intervento è quella di riqualificare l’area, realizzando viabilità e parcheggi su circa 3 mila mq e realizzando una parte di verde accanto alla scuola per circa mille mq.

La sistemazione dell’area è necessaria anche per garantire un accesso coordinato ai parcheggi e alla scuola dalla via Castiglione, anche grazie alla sistemazione dell’attuale accesso costituito da uno stradello, in parte asfaltato, che da via Castiglione conduce all’area, fiancheggiando un supermercato. La sistemazione dell’area parcheggio e della viabilità renderà maggiormente fruibili anche i parcheggi che si trovano sulla copertura del fabbricato commerciale, ai quali si accede, attraverso una rampa, dallo stradello.

L’inserimento dell’area verde permetterà inoltre la realizzazione di un’area giochi accanto alla scuola.