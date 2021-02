Cagliari, addio all’ex sottufficiale di Polizia Salvatore Balducci

In tempi di pandemia in cui i sentimenti, le emozioni e l’amore sembrano essersi fermati, una coppia, quella di Balducci Salvatore e Viganoni Fanny è un esempio di grande amore al di là di tutto.. Salvatore Balducci, sottufficiale di Polizia e campione di marcia nelle Fiamme Oro ha lottato contro il cancro, assistito dalle cure meticolose e preziosissime della moglie, ex caposala di Ospedale che si è dedicata a lui, assistendolo in ogni momento. Per scelta, la famiglia non lo ha fatto ricoverare, lo ha tenuto a casa, nonostante la situazione drammatica complicata anche dalle chiusure, dalle zone rosse dell’emergenza Covid-19. Salvatore Balducci è un campione nella vita, oltre ad esserlo nello sport e negli affetti, fino all’ultimo ha lottato e non si è rassegnato, alzandosi con le proprie gambe per non perdere l’autonomia. Un grande esempio di uomo di valore, con una grande nobiltà e dignità d’animo.

Campione nella vita, nello sport e nella malattia, marito, padre e nonno esemplare, ci ha lasciato il nostro amato

Salvatore Balducci

Sottufficiale della Polizia di Stato

Ne danno il triste annuncio la moglie Fanny, le figlie Paola e Margherita e le nipoti Francesca e Valentina. Un particolare ringraziamento al Dottor Giacobbe, all’equipe dell’ADI, all’affezionata Noemí, a Francesco, Stefano e Daniel per le loro amorevoli cure.

I funerali avranno luogo domenica 21 febbraio alle ore 10,00 nello spazio all’ aperto del cimitero San Michele.

Cagliari 20-02-2021

On. Fun. Agostino Meloni

Via Tuveri 10 Cagliari Tel 070487397