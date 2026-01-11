Aveva appena 50 anni, Stefania Roda. Se ne è andata in un lampo per la disperazione dei suoi amici, di tutti quelli che stimavano e amavano una donna dal cuore d’oro. Il lutto arriva a Cagliari in un weekend di gennaio, il sorriso di Stefania purtroppo non c’è più.Grande studiosa, sapeva parlare tre lingue oltre a quella italiana (francese, inglese e austriaco), amava i viaggi e il teatro, in tanti ricordano la sua allegria anche nei locali che frequentava con gli amici. Tra i tanti messaggi di crodoglio nella sua bacheca, uno colpiusce in particolare: “Mia cara allieva e amica, che tu possa trovare la serenità. Riposa in pace”.