Cagliari, addio al vecchio sterrato di via Is Guadazzonis: al suo posto un giardino con aree cani e fontana

Via gli sterrati. Ed ecco spuntare nuovi giardini con zone giochi, fiori, fontane e aree cani. Il progetto si chiama “Realizzazione di nuove aree verdi, di recupero e potenziamento di aree degradate e del patrimonio arboricolo e arbustivo cittadino. Intervento a stralcio”. E prevede la sistemazione, ai fini dell’adeguata fruizione, di due spazi verdi cittadini che oggi si trovano in pessime condizioni. Uno è quello di via Rovereto, a due passi da viale Trento tra il liceo Siotto e il palazzo della giunta regionale e quello di via is Guadazzonis, davanti all’ospedale Binaghi.

In via Rovereto nascerà un’area cani. Più complesso il progetto di via Is Guadazzonis dove, al posto dell’attuale terreno incolto saranno realizzate una zona fitness, un’area gioco dedicata ai bimbi e un’area relax di sosta attorno a una fontana e due aree cani. Attualmente priva di vegetazione, con leggero declivio dalla strada verso il confine col parcheggio di un edificio, la zona sarà demolita e sbancata per rimuovere la massicciata in cemento e modellare la superficie.

Lungo la via Is Guadazzonis una recinzione realizzata con pannelli di rete elettrosaldata, con cancello carrabile, consentirà la chiusura del giardino. L’accesso sarà garantito da un percorso carrabile (per i mezzi di servizio) largo 3 metri con una rotatoria larga 2,5 metri. E al centro dell’area di sosta troverò spazio una fontana prefabbricata tipo “Rio” della Cascade circondata da un’aiuola di rose rosse Meidiland. La recinzione in rete elettrosaldata verde, con cancello pedonale, racchiuderà le due aree cani destinate allo sgambamento rispettivamente dei cani di piccola taglia e di quelli di grande taglia. Lungo il perimetro sarà installata una siepe mista mediterranea e nella parte interna e bassa dell’area si ricaveranno i 2 spazi per il fitness e il gioco dei bimbi.