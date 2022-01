Cagliari, addio a Tonina La Torre: “Io sono la risurrezione e la vita; chi crede in me, anche se muore, vivrà”

Io sono la risurrezione e la vita; chi crede in me, anche se muore, vivrà; chiunque vive e crede in me, non morrà in eterno” (Gv.11,25-26)

E’ mancata all’affetto dei suoi cari

Tonina La Torre

in Testa

Ne danno il triste annuncio i figli Nicola con Paola, Filippo e Giorgi , Maria Rita con Fabrizio , Corrado con Alessandra, Giuseppe, Massimiliano con Leonardo e Michele .