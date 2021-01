Cagliari, addio a Giuseppini Miliddi: scompare la storica titolare della drogheria di via Dante

Addio a Giuseppina Miliddi, una delle commercianti di via Dante a Cagliari più conosciute e amate.

Proprietaria di una drogheria, a 69 anni improvvisamente un infarto l’ha strappata all’affetto dei suoi familiari: a Radio CASTEDDU il commovente ricordo di suo figlio Giorgio Ortu.

“È andata via all’improvviso, dopo una vita dedicata alla via Dante e al lavoro. Se n’è andata per colpa di un infarto e ci ha lasciato sgomenti, addoloratissimi: lei aveva aperto la drogheria tanti anni fa, dopo una vita dedicata a lavorare nei chioschi del Poetto. Nel 1977 abbiamo investito su via Dante acquisendo questa drogheria che pochi anni fa è passata a me.

Una vita di lavoro, poi è arrivato il pensionamento e non si è praticamente goduta niente.

Il lockdown l’ha vissuto come tutti, preoccupata per l’attività perché era sempre una sua creatura, tanto è vero che le mandavano sempre i saluti i clienti, perché la vedevano come riferimento della comunità.

Siamo andati avanti, senza pensarci e si va avanti senza pensare a nulla ma con tanta paura e preoccupazione.

Adesso andremo avanti con ancora più ragione”.