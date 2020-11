Cagliari, acrobazie e tavole che volteggiano: nuovo skatepark a Monte Mixi

Il nuovo skate park a Monte Mixi. Con la manovra da 30 milioni di euro votata oggi in consiglio comunale ecco i 700 mila euro per il nuovo skate park. L’impianto nascerà nel “Polo sportivo di Monte Mixi” tra via degli Sport (Palazzetto dello sport e pattinodromo), via Pessagno, le palestre A e B e i parcheggi del Campo di Atletica Leggera condivisi con la Fiera Campionaria in via Pessagno.

L’obiettivo dell’intervento è quello di realizzare un nuovo impianto sportivo (in sostituzione dell’impianto di skateboard dell’area del pattinodromo e recentemente demolito perché fatiscente ed inadeguato alle esigenze degli utenti), all’interno del villaggio sportivo di Monte Mixi, all’interno del quale si possa praticare la disciplina sportiva con gli skateboard in totale sicurezza.

Lo skatepark dovrà essere composto, per quanto possibile in riferimento allo spazio disponibile, da tutte e tre le tipologie di impianti (Street, Park e Vert Ramp) separate o integrate tra loro. L’impianto dovrà essere recintato e provvisto di ingressi controllabili in modo da consentire una corretta gestione delle manifestazioni, separando le aree ed i percorsi destinati agli spettatori da quelli destinati agli atleti, ai tecnici ed agli altri operatori.

Le recinzioni dovranno distare non meno di metri 2 dal perimetro dell’area di pratica, essere alte almeno metri 1,10 e disporre alla propria base di un dispositivo utile ad arrestare uno skateboard in velocità, sfuggito al controllo dell’atleta. L’impianto di illuminazione dovrà essere implementato per avere l’area di competizione, nelle ore notturne, adeguatamente illuminata.