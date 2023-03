Cagliari, accusato di violenza sessuale nella discoteca Soho: organizzatore 33enne a processo

Un organizzatore di serate in discoteca di 33 anni, Fabrizio Aru, dovrà andare a processo a Cagliari per violenza sessuale. È questa l’accusa che lo porterà, il prossimo dieci maggi, a finire davanti al giudice. La pm Ginevra Grilletti ha chiesto il rinvio a giudizio: i fatti risalirebbero a novembre 2021. In una delle serate danzanti del Soho di via Newton, Aru avrebbe costretto una ventiquattrenne a compiere atti sessuali in uno dei bagni del locale. La ragazza, successivamente, aveva denunciato il fatto e, da lì, sono partite le indagini. Sono già stati sentiti i testimoni di accusa e difesa ed è già stato svolto l’incidente probatorio. La ragazza, che si è costituita parte civile, è difesa dall’avvocato Carlo Amat: “C’è già stata un’udienza preliminare, il 22 febbraio scorso. Gli elementi di colpevolezza, già tutti nel fascicolo, sono chiari e le indagini svolte sono state esaustive”.

Aru, invece, è tutelato dall’avvocato Massimiliano Masia: “Chiederò il rito abbreviato, condizionato all’ulteriore produzione di alcuni documenti”, spiega il legale del trentatreenne a Casteddu Online. Prossimo round in tribunale tra meno di due mesi.