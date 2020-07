Cagliari, abusi nell’oasi a Medau su Cramu: “La soluzione definitiva entro l’anno”

Abusi a Medau su Cramu, la soluzione entro l’anno. L’annuncio del presidente del consiglio comunale Edoardo Tocco che oggi, assieme d altri 8 consiglieri comunali, ha incontrati i residenti (una cinquantina circa), delle abitazioni che rischiano la demolizione. “Abbiamo girato il compendio compreso la parte del parco dove ci sono le case contestate”, ha dichiarato Tocco, “il consiglio è unito in questa lotta e abbiamo voluto dare un segnale forte i residenti. Ma non ci siamo solo noi dobbiamo prendere le decisioni con Regione, Parco e Soprintendenza. Ora la palla passa ai tecnici che dovranno trovare una soluzione. Pensiamo di chiudere entro il 2020, dobbiamo per forza risolvere la situazione”, conclude, “per quanto mi riguarda va bene anche la trasformazione in borgo agricolo. Loro chiedono una sanatoria, vogliono dormire sonni tranquilli, anche pagando tutto quello che c’è da pagare”.

Da decenni nell’oasi tra le saline e i nidi di fenicotteri ci sono diversi abusi edilizi: 184 riguardano fabbricati, 93 recinzioni e 21 opere minori. Sono coinvolte 600 persone (solo a Cagliari, più quelli di Quartu) gran parte delle quali in condizioni economiche disagiate. Tutte abusive anche se titolari di utenze.

Il consiglio comunale ha detto sì a una mozione (primo firmatario il presidente della commissione Urbanistica Antonello Angioni) dice sì a una commissione di indagine composta da consiglieri comunali e componenti del comitato Medau Su Cramu. Si cercherà poi di inserire la borgata nel parco di Molentargius tramite un piano guida e un piano di risanamento urbanistico ambientale e di infrastrutturazione. E verranno presi contatti con l’Ente Parco, con la Città metropolitana, il comune di Quartu, la Regione, la Soprintendenza e il Ministero dell’Ambiente.

“Oggi abbiamo fatto un sopralluogo per le vie di Medau Su Cramu e abbiamo incontrato delle persone bellissime”, ha scritto nel proprio profilo Facebook Antonella Scarfò, Psd’Az, “Un posto così tormentato quanto spettacolare. In Consiglio Comunale da poco abbiamo approvato la mozione per cercare di risolvere l’enorme problematica che va avanti già da troppo tempo. Si parte dai cittadini, dall’Amministrazione di Cagliari per poi arrivare nelle giuste stanze del governo”.