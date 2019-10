Cagliari, a Villanova residenti furiosi: “Ztl senza senso, invasi dalle auto abusive giorno e notte”

“Imbottigliati”, spesso anche per mezz’ora e in fila indiana, per cercare un parcheggio quanto più possibile vicino casa. E, se non c’è, bisogna prepararsi a scarpinare anche per un chilometro. Nel rione cagliaritano di Villanova la Ztl fa felici alcuni commercianti ma fa arrabbiare tutti i residenti. I varchi sono aperti dalle 7 alle 15:30 e dalle 17 alle ventuno, ma il rispetto degli orari sembra un optional. Uno degli ultimi blitz della polizia Municipale, con conseguente strage di multe, è datato 16 maggio: molte le auto portate via da via Giardini. Ma i controlli, a detta di chi vive nel quartiere, sono praticamente assenti. C’è chi ne approfitta e lascia l’auto parcheggiata anche dalla mattina alla sera, ma anche dopo le 21 sono numerose le vetture “abusive” che occupano i già pochi stalli bianchi, cioè riservati ai residenti. Le telefonate alla Municipale? C’è chi non le conta più, da quante ne ha fatte, senza purtroppo ottenere una “risposta”.

È il caso di Piergiorgio Deidda Vossu, avvocato 46enne residente in via Macomer: “Le auto di non residenti? Tante, sono quelle che non hanno il tagliando della Ztl. Impiego anche mezz’ora per trovare un parcheggio, sono stato costretto anche a lasciare l’auto in piazza Repubblica”, spiega. Armato di cellulare, Deidda Vossu ha scattato tante foto della “giungla” di auto parcheggiate, anche in seconda fila: “Ho chiamato tante volte le Forze dell’ordine per segnalare la situazione, ma non c’è stato mai nessun intervento. Questo è un rione storico e centrale, bisogna cercare di ‘educare’ chi non rispetta le regole”, cioè gli automobilisti abusivi. Giuseppe Ghiani, 78 anni, vive da sempre in via Ozieri: “Ho preso quattro multe perchè ho lasciato l’auto parcheggiata attorno al mercato di San Benedetto il venerdì e il sabato, quando c’è il divieto. Prima potevo parcheggiarla accanto alla mia casa, ora è tutto pedonale e devo andare sino in via Manzoni. Molti parcheggi sono occupati da chi viene da fuori, sono costretto a cercare un posto lontano e pagare la sosta”.