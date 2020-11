Cagliari, a villa Asquer l’ambulatorio per i bisognosi: “Aiuteremo tutti gratuitamente”

Un ambulatorio medico polispecialistico, quello aperto dalla Caritas di Cagliari in viale Ciusa 91, a villa Asquer. Dopo aver operato per 15 anni in via Sant’Ignazio si trasferisce in una zona ancora più centrale. Quali sono gli obbiettivi? Assistenza sanitaria gratuita per tutti i bisognosi e le persone in difficoltà, soprattutto. Intitolato al medico palestinese morto per Covid, Nabeel Khair e alle vittime del virus, sarà operativo dal lunedì al venerdì dalle 9 alle dodici e dalle sedici alle diciotto. Medici e volontari qualificati aiuteranno chi arriverà a bussare alla loro porta. Medicina generale, odontoiatria e medicina specialistica, questi i tre settori principali. L’ambulatorio potrà contare sulla collaborazione di studi di ecografia, radiologia, laboratori analisi, studi medici specialistici privati, farmacie, altri centri di volontariato e associazioni, volontari del soccorso e il servizio sanitario regionale.

“Vogliamo facilitare l’accesso alle cure a tutti e a chi potrebbe essere disorientato”, spiega il direttore della Caritas di Cagliari, don Marco Lai, “questo sarà un approdo dove si verrà accolti e presi in carico, riorientati e resinseriti nella pubblica sanità. Non siamo alternativi alla sanità pubblica, come chiesa e come cristiani proviamo a contribuire alla salute di tutti, in questo particolare periodo di Covid è ancora più importante”.