Cagliari, a tutta velocità nella rotatoria tampona 2 auto e fugge: 2 feriti

Tampona violentemente un’auto, che a sua volta ha terminato la propria corsa su una terza vettura, non si ferma e fugge. Due le donne ferite nel tamponamento a catena di ieri pomeriggio nella rotatoria tra via Stamira e via Peretti. Nessuna delle due è in pericolo di vita, ma una ragazzina di quindici anni (che si trovava a bordo della terza vettura coinvolta nell’incidente) ha riportato ferite importanti.

Le vittime del sinistro cercano testimoni dell’incidente con l’obiettivo di rintracciare il pirata.