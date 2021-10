Cagliari, “A Sant’Elia una cittadella della tecnologia e della scienza accanto al nuovo stadio”

Una cittadella della scienza e della tecnologia accanto allo stadio. E’ l’ultima idea del sindaco Paolo Truzzu, annunciata nel corso dell’intervento del primo cittadino cagliaritano a “Il bello dell’Italia”, l’iniziativa del Corriere della Sera che ieri sera ha fatto tappa a Cagliari.

Truzzu parlato del nuovo stadio: “Un’occasione straordinaria per la città, una grande opera pubblico privata che può riqualificare tutto il rione. E stiamo percorrendo una suggestione insieme all’Università affiancare agli spazi pubblici dello stadio una cittadella della scienza e della tecnologia. Del resto Cagliari è al centro della ricerca internazionale, col progetto Aria e il telescopio di San Basilio. C’è un contesto ed esiste una tradizione su innovazione come Tiscali e Video on line. Tutti elementi in grado di creare servizi e far vivere un quartiere e per dare opportunità ai nostri giovani ricercatori. Ci sarà poi”, ha concluso, “un parco, un prato- spiaggia e un porticciolo della piccola pesca e tante attività e servizi”.

Il primo cittadino ha poi parlato dell’Anfiteatro rimano “utilizzato da 10 anni, abbiamo una gara in corso per il terzo lotto e prevediamo la creazione di uno spazio per la ripresa degli spettacoli come un tempo anche per fare un percorso per la valle di Palabanda legando Anfiteatro e Orto botanico, dentro un grande campus universitario urbano”.