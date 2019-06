Cagliari, a Pirri exploit del centrosinistra: Maria Laura Manca è la nuova presidente della Municipalità. Ancora una volta Pirri va in controtendenza: Piero Comandini a scrutinio ancora in corsi annuncia la grande vittoria di Maria Laura Manca su Alessandro Vincis del centrodestra. “Complimenti al nuovo Presidente della Municipalità di Pirri Maria Laura , e a tutta la squadra per la splendida vittoria”, scrive Comandini che ancora una volta conquista una importante vittoria anche personale essendo stato tra i fautori della candidatura. Vince dunque lei, Maria Laura Manca, anche se per l’ufficialità bisognerà attendere ancora qualche minuto. Decisive le liste forti del centrosinistra, la grinta della candidata e anche l’assenza della Lega a Pirri. Su 20 sezioni ufficialmente scrutinate su 28, la Manca ha un vantaggio di alcune centinaia di voti ma secondo lo staff del centrosinistra la vittoria è praticamente acquisita.

jacopo.norfo@castedduonline.it