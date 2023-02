Cagliari, a Bonaria metà rione al buio da mesi: “Costretti a utilizzare i lampeggianti dei cancelli”

Via Genova su tutte, ma anche una parte molto vasta di via Milano, per non parlare della zona dei giardinetti che portano a via De Gioannis. A Cagliari sono numerose le strade del rione di Bonaria avvolte dal buio: lampioni ko, con luci a intermittenza o direttamente coperti dagli alberi. Una situazione che va avanti da mesi e che infuriare i residenti. Anche perchè, già dalla fine dell’estate 2022, avevano segnalato sia alla nostra redazione sia al Comune, con tanto di messaggi e telefonate, la situazione: “Ma nulla è cambiato. Anzi, è peggiorato”, tuona Paolo Bucci, uno dei tanti abitanti di via Genova. “Alcuni lampioni sono spenti, altri si accendono per due minuti e poi tornano totalmente al buio. Per evitare di cadere o di finire nelle grinfie di qualche malintenzionato, in tanti hanno dovuto tenere accesi i fari degli allarmi dei cancelli. Sono le uniche luci che abbiamo a disposizione, e parliamo di un rione non certo periferico”.

“Il Comune conosce il problema ma non ha mai fatto nulla. E in via Milano, anche se i lampioni sono accesi, i rischi ci sono lo stesso perchè i tanti alberi ai lati della strada coprono totalmente le lampade”.