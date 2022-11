Cagliari, a 73 anni fa il portapizze: “Mi hanno rubato l’auto e non posso più lavorare” (VIDEO)

Non è solo un classico appello per un’auto rubata, quello che lancia Valerio Spagnoletti, 73enne di Cagliari. L’uomo, in pensione dopo una vita trascorsa in gran parte all’estero, non utilizzava la sua Fiat Panda per fare gite o scorrazzare in giro dopo una vita di sacrifici. I sacrifici, lui, li sta ancora facendo: “Ho solo la pensione sociale, per arrotondare faccio il portapizze qualche giorno alla settimana in una pizzeria del centro”. Quando è necessaria la sua presenza fa la classica serata, consegnando a domicilio cartoni pieni di margherite, capperi e acciughe e quattro stagioni. Da domenica, però, è a terra: “I ladri hanno fatto sparire la mia auto, era parcheggiata tra via Solmi e via Vidal”. I malviventi hanno agito al calar del sole: “Alle 18:30 la macchina c’era ancora, mezz’ora dopo non c’era più”, racconta Spagnoletti. “La targa è CA 653173, di colore bianco e nella parte anteriore manca il copriradiatore”. Un modello non certo costosissimo: “Ma quando serve qualche aiuto per portare le pizze vado, devo arrotondare la mia pensione sociale, è bassissima”. La macchina “affettivamente vale tantissimo, economicamente massimo mille euro”.

“Non poter più fare il portapizze è un danno immenso. La macchina era perfettamente chiusa, ho già fatto denuncia alle forze dell’ordine. Se c’è un po’ di buon cuore, chi la veda chiami le forze dell’ordine”. Stesso discorso vale per il ladro o i ladri: “Se anche loro hanno buon cuore. Purtroppo, in questo periodo di Covid e crisi gli amici non fanno prestiti”. Chiunque avesse notizie utili può chiamare direttamente Valerio Spagnoletti al seguente numero: +393407921603″.