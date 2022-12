Cagliari, a 7 giorni dal Natale ecco i due maxi alberi da 50mila euro

Meglio tardi che mai, si potrebbe dire. A sette giorni esatti dal Natale 2022 il Comune installa, con un grosso ritardo, i due maxi alberi. Uno in piazza Garibaldi, l’altro in piazza Italia a Pirri. Costo? Cinquantamila euro, dopo gli intoppi avuti con una ditta l’amministrazione comunale è riuscita a rispettare, all’ultimo, la tradizione. A confermarlo è l’assessore comunale del Turismo, Alessandro Sorgia: “Non si poteva lasciare la città di Cagliari senza i tradizionali alberi di Natale in iazza Garibaldi e in piazza Italia, peraltro fortemente voluti fin dall’insediamento di questa Giunta comunale. Abbiamo dovuto superare degli ostacoli di carattere tecnico ma ora possiamo affermare con grande piacere che l’atmosfera natalizia che si sta respirando in città con le luminarie e con l’imponente animazione che sta attraversando le vie dello shopping finalmente si è completata”.

Come? “Con il più importante simbolo, quale l’albero di Natale che sono sicuro sarà apprezzato dai cittadini e dai tanti frequentatori che scatteranno tante foto e tanti selfie ricordo”.