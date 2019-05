Cagliari, a 20 giorni dalle Comunali “battaglia” tra centrosinistra e centrodestra: 7 voti di differenza, M5S decisivo

Scarto minimo tra le liste che sosterranno, il prossimo sedici giugno, i due candidati a sindaco Paolo Truzzu (centrodestra) e Francesca Ghirra (centrosinistra). Il centrosinistra è al 39,4%, il centrodestra al 39,3. Appena sette i voti di differenza, e diventa fondamentale il “tesoretto” del Movimento 5 Stelle – che ottiene un lusinghiero 18,95 per cento -. Nel dettaglio: tra Pd (30,9), +Europa (3,2), La Sinistra (3,1) e Europa Verde (2,1) il totale è di 22064 preferenze (assenti, ovviamente, Campo Progressista e le cinque liste civiche a sostegno della Ghirra). Sulla sponda del centrodestra, invece, la Lega fa il 22,7, Forza Italia l’8,9, Fratelli d’Italia il 7,4 e i Popolari per l’Italia lo 0,2 per un totale di 22057 preferenze (anche in questo caso, c’è l’incognita di ben sette partiti, non presenti alle Europee ma già in campo per la conquista della poltrona di sindaco del sedici giugno prossimo). Uno scenario, questo, dove appare fondamentale, per entrambi i candidati, riuscire a convincere l’elettorato dei Cinque Stelle: difficile che tutti i grillini vadano a votare tra tre settimane, ma sia per Ghirra che per Truzzu diventa quasi un obbligo cercare di pescare anche nel vasto elettorato pentastellato.