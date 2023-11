Cagliari, 800 persone alla Fiera per Elly Schlein: “Solinas è stato un disastro su sanità e trasporti”

Elly Schlein arriva a Cagliari e, in mezz’ora di intervento sul palco allestito nel padiglione G della Fiera, per la Festa dell’Unità del Pd, attacca Christian Solinas e Giorgia Meloni e lancia un appello ai pezzi di centrosinistra che hanno deciso, almeno sinora, di non sostenere la candidata dei 5 Stelle: “Dobbiamo fare tutti gli sforzi per non perdere nessuno. Con alcuni compagni ho condiviso tante battaglie negli anni, parlo di Renato Soru e Massimo Zedda. Incontriamoci e parliamoci, non possiamo dividerci ora che dobbiamo riprenderci il governo della Sardegna”. Su Solinas pioggia di critiche: “Ha distrutto i trasporti e la sanità, che con noi sarà sempre pubblica”. Tra palco e sala i vertici del Pd sardo e vari iscritti, su tutti Piero Comandini, Guido Portoghese e Andrea Frailis.