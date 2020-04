Cagliari, 75enne di San Gavino Monreale vince la battaglia contro il Coronavirus

Il Coronavirus perde un’altra battaglia, in Sardegna. Una settantacinquenne di San Gavino Monreale, infatti, è guarita totalmente dal virus: la donna era stata ricoverata al Santissima Trinità di Cagliari una settimana fa dopo l’esito, positivo, del primo tampone. Oggi la bella notizia, confermata dal sindaco Carlo Tomasi: “La nostra concittadina sta bene, ha già potuto lasciare l’ospedale cagliaritano per tornare nella casa di riposo nella quale vive da qualche anno. Tutta la sua vicenda è stata ottimamente seguita anche dalle assistenti sociali del paese. Adesso attendiamo un altro sviluppo positivo per l’altra concittadina ancora ricoverata, una donna di ottantanove anni”.