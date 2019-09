Cagliari, 70enne travolta da un’auto in viale Trieste mentre attraversa sulle strisce

Incidente stradale a Cagliari e, ancora una volta, la “vittima” è un pedone. Una donna di settant’anni, mentre stava attraversando le strisce pedonali in viale Trieste, è stata colpita dalla Fiat Punto guidata da un sessantenne diretto in via Roma. L’impatto non è stato leggerissimo, e per l’anziana si è reso indispensabile il trasporto sino all’ospedale Brotzu, in codice giallo, a bordo di un’ambulanza del 118. Sul posto è intervenuta anche la polizia Locale per svolgere i “classici” rilievi di rito.