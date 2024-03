Cagliari, 69enne si allontana dal pronto soccorso del Brotzu e scompare: “Non sta bene, se lo vedete chiamate il 112”

Allarme a Cagliari per la scomparsa di un anziano. Pierpaolo Piras, 69 anni, è sparito dal pronto soccorso del Brotzu. Si trovava lì, in attesa di essere visitato quando è uscito per andare chissà dove. È la figlia, Claudia, a lanciare l’sos: “Mio padre si è allontanato dall’ospedale Brotzu in stato confusionale. Chiunque lo vedesse è pregato di contattarmi al +393491841254. Indossa un giubbotto scuro, pantaloni di tuta neri e scarpe da tennis, capelli corti grigi, bassa statura e corporatura esile. Si chiama Pierpaolo, qualora lo individuaste vi chiediamo di seguirlo e chiamare me o le forze dell’ordine”.

La figlia aggiunge anche alcuni dettagli: “Ha una protesi al braccio sinistro, era all’ospedale proprio perchè gli si era staccata”.