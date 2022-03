Cagliari, 6 auto e 2 moto in fiamme nella notte: evacuata una palazzina, grande lavoro per i vigili del fuoco

Incendi di autovetture a Cagliari, squadre dei Vigili del Fuoco impegnate nella notte per un vasto rogo in via Capitanata.

Interventi dei Vigili del Fuoco dalla notte di domenica 6 marzo per incendi di autovetture a Cagliari.

Il primo intervento in via Capitanata, poco prima delle 22, per un incendio che ha coinvolto cinque auto e due moto in sosta sotto il piano pilotis di una palazzina.

La sala operativa 115 che ha ricevuto le segnalazioni ha inviato sul posto tre squadre di pronto intervento, due della sede centrale del Comando di viale Guglielmo Marconi, una del distaccamento cittadino con sede al porto di Cagliari.

Gli operatori giunti sul posto con due Aps e il supporto di un’autobotte hanno provveduto allo spegnimento del vasto rogo e alla messa in sicurezza dell’area e della struttura.

In via precauzionale si è provveduto all’evacuazione degli inquilini degli appartamenti sovrastanti della palazzina.

I Vigili del Fuoco hanno evitato la propagazione delle fiamme alle abitazioni.

Si rilevano danni alla struttura, ma fortunatamente nessuna persona è rimasta coinvolta.

L’intervento si è protratto per alcune ore.

Sul posto sono intervenuti anche una Radiomobile dei Carabinieri di Cagliari.

Un altro intervento ha avuto luogo circa mezz’ora dopo la mezzanotte in via Santa Gilla, sempre a Cagliari, di fronte a un distributore di carburanti, anche qui per l’incendio di un’auto in sosta.

La sala operativa ha inviato sul la squadra di pronto intervento “4A” del distaccamento cittadino del porto di Cagliari e gli operatori con un’autopompa hanno spento le fiamme e messo in sicurezza l’area.

Sul posto è intervenuta un pattuglia della Polizia.

Per tutti gli interventi I Vigili del Fuoco hanno avviato gli accertamenti e i rilievi per stabilire le cause, in fase di accertamento.