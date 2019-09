Cagliari, 50enne al volante centra in pieno una moto ferma nel traffico: anziano centauro all’ospedale

Incidente alle porte di Pirri tra una Fiat 500x ed una moto Bmw. Il cinquantenne al volante dell’auto, arrivato all’incrocio con via Santa Maria Chiara, ha girato a sinistra scontrandosi con la moto che in quel momento era ferma, a causa del traffico prima di via Cadello. Il centauro, un 70enne nato e residente a Cagliari, dopo la caduta è stato soccorso dal personale del 118 e trasportato in codice giallo all’ospedale Marino. Sul posto la polizia Locale per i “classici” rilievi di legge.