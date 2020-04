Cagliari, 5 mila mascherine al personale delle case per anziani

La Protezione civile comunale ha consegnato al personale sanitario delle Residenze per anziani circa 5 mila mascherine di protezione, fornite dalla Protezione civile regionale, per consentire di svolgere il lavoro in sicurezza.

Alla distribuzione presente anche il sindaco Paolo Truzzu. “In alcuni casi ho fatto una breve visita per scambiare quattro chiacchiere con gli ospiti”, ha dichiarato il primo cittadino, “ho conosciuto “ragazzacci” con molte primavere sulle spalle simpatici, pieni di vita e di humor, smaniosi di farsi una passeggiata all’aperto. Piano piano, ho detto loro, ritorneremo alla normalità. Una cosa è certa: i nostri vecchi sono un bene prezioso. Dobbiamo ricordarcelo sempre”.