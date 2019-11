Cagliari, 48enne travolto sulle strisce davanti all’ospedale in via Is Mirrionis

Brutto incidente in via Is Mirrionis a Cagliari, un altro pedone investito sulle strisce. Stavolta è toccato a un 48enne cagliaritano, colpito da un 43enne al volante di una Ford Focus, proprio all’altezza dell’attraversamento pedonale davanti all’ospedale Santissima Trinità. L’impatto non è stato leggero e sul posto è arrivata, nel giro di pochi minuti, un’ambulanza del 118: il malcapitato è stato trasportato al Brotzu in codice giallo. I “classici” rilievi del caso sono stati svolti dagli agenti della polizia Locale.