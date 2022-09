Cagliari, 46enne di Carbonia investita in via Roma da una giovane e portata all’ospedale

Secondo incidente in meno di 24 ore a Cagliari. Dopo lo scontro tra una moto ed un’auto in viale Diaz, in via Roma una donna di 46 anni residente a Carbonia è stata investita da una giovane al volante di una Volkswagen Polo mentre, stando a quanto trapela, stava attraversando sulle strisce. La quarantaseienne è caduta sull’asfalto ed è stata subito soccorsa dalla guidatrice. Sul posto è arrivata un’ambulanza del 118, la malcapitata è stata portata, ferita e in codice giallo, all’ospedale Brotzu. In azione anche la polizia Locale.