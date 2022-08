Cagliari, 4 consiglieri comunali creano il gruppo Solinas Presidente: “Ha già avviato grandi riforme”

I consiglieri comunali di Cagliari Aurelio Lai, Antonello Angioni, Roberta Perra e Marcello Piras, considerata l’attuale situazione politica, hanno condiviso l’esigenza di costruire, fin da subito, un progetto di ampio respiro che, partendo dal capoluogo, realizzi un programma di governo locale e regionale in continuità con le grandi riforme avviate dalla Regione Sardegna in materia di enti locali, sanità, burocrazia regionale.

Nonostante il pesante travaglio correlato alla pandemia da Covid-19, che ha duramente colpito cittadini e imprese modificando l’agenda dei governi di tutto il mondo, la Sardegna è stata riconosciuta, da osservatori indipendenti, come la Regione d’Italia che – in rapporto alla popolazione e al numero di attività economiche – ha investito maggiori risorse proprie per garantire aiuti e ristori. In particolare, è fra le prime tre regioni italiane per indicatori di ripresa economica e occupazionale, ha azzerato il disavanzo di bilancio e programmato investimenti in grandi opere e infrastrutture civili come i nuovi ospedali.

È necessario dare continuità a questo metodo di buon governo, sobrio e pragmatico, per portare a compimento le riforme avviate e proseguire nell’attuazione di nuovi e fondamentali interventi per Cagliari e per l’intera Sardegna. A questo fine e a sostegno della ricandidatura alla carica di presidente della Regione di Christian Solinas, i sottoscritti hanno aderito al Movimento civico “Solinas Presidente”.