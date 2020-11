Cagliari, 28 novembre 2020: la super mareggiata che “cancella” il Poetto quasi sino ai chioschi

La super mareggiata al Poetto, l’acqua del mare che arriva quasi sino ai chioschi. 28 novembre nella spiaggia cagliaritana, un giorno che purtroppo in Sardegna sarà ricordato per le tre vittime del nubifragio a Bitti. A Cagliari pochi i danni, a farne le spese è stata la spiaggia dei centomila che è finita completamente allagata, quasi cancellata dall’ondata di maltempo. In uno scenario che si ripete, di media, alcune volte all’anno ma che oggi, in concomitanza con l’allerta rossa, ha fatto ancora più notizia. Perchè ogni volta è comunque un colpo al cuore, vedere la nostra spiaggia sommersa dall’acqua. Nel VIDEO girato da un lettore di Casteddu Online, la situazione che le immagini descrivono meglio di qualsiasi commento.